Lo scostamento di bilancio è in vista dell’approvazione da parte del governo della maxi manovra da 155 miliardi

Il Def al voto dell’aula della Camera (foto Ansa)

La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza favorevole allo scostamento di Bilancio: 512 i sì, un no e nessun astenuto. Al voto dell’Aula anche il Documento di economia e finanza (Def). Lo scostamento di bilancio è in vista dell’approvazione da parte del governo della maxi manovra da 155 miliardi.

Sostegno delle opposizioni alla richiesta di scostamento

A Montecitorio la richiesta di scostamento da 55 miliardi di deficit trova il sostegno anche delle opposizioni, mentre sul quadro complessivo del Def scattano i distinguo, Lega in testa, in attesa di vedere come se la caverà il governo con la Fase 2, sulla quale peraltro si presenterà alle Camere il premier, Giuseppe Conte per difendere le scelte fatte fin qui compreso l’uso dei Dpcm.

Dl aprile slitta a maggio

Alla fine il “decreto aprile” slitta a inizio maggio: nonostante incontri, riunioni e calcoli che si sono susseguiti e moltiplicati negli ultimi giorni, il governo ha bisogno ancora di un po’ di tempo per mettere a punto i dettagli di un intervento «imponente», mai visto «dal dopoguerra» ma «necessario» per puntellare il Paese provato da due mesi di epidemia da Coronavirus, come ha ripetuto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

