Victrex segnala un calo del 29% del profitto annuale a causa delle interruzioni del COVID-19.

Il produttore di polimeri riduce i dividendi del 23% a 46,14 pence per azione.

Victrex si è detta fiduciosa per aver iniziato l’anno fiscale 2021 su una nota positiva.

Victrex plc (LON: VCT) ha dichiarato nella giornata di oggi

che il suo profitto per l’intero anno è stato inferiore del 29% rispetto allo scorso anno a causa della pandemia di Coronavirus in corso che ha pesato sulla sua attività negli ultimi mesi. La società, tuttavia, ha espresso la fiducia che le vendite nei segmenti automobilistico, medico ed elettronico abbiano toccato il fondo e che la ripresa sia imminente.

Oggi, Victrex ha aperto circa il 2% in rialzo in borsa, ma ha perso l’intero guadagno intraday nell’ora successiva. Su base annuale, le sue azioni sono ora in calo di oltre il 15% nonostante una ripresa di quasi il 20% da marzo.

Victrex taglia il dividendo del 23% a 46,14 pence per azione

Oggi, Victrex ha ridotto il suo dividendo a 46,14 pence per azione, il che rappresenta un calo del 23% rispetto allo scorso anno nel tentativo di sostenere la sua posizione finanziaria che, a suo avviso, era abbastanza resistente per una forte crescita a lungo termine.

Il produttore di polimeri ha registrato un fatturato di £266 milioni di sterline nell’anno che si è concluso a settembre, il che si traduce in un calo annualizzato del 10%. I volumi, ha aggiunto, sono scesi del 7% nell’ultimo anno a 3.492 tonnellate.

La società quotata nel FTSE 250 ha affermato che il suo utile ante imposte sottostante si è contratto a £75,5 milioni nell’anno fiscale 2020 rispetto alla cifra di un anno fa di £106,2 milioni, decisamente più alta. Anche il suo utile ante imposte sottostante ha mancato le aspettative del mercato.

L’utile ante imposte riportato, d’altro canto, è arrivato a £63,5 milioni, inferiore del 39% su base annua. Il calo, ha aggiunto Victrex, è dovuto ai costi di licenziamento attribuiti alla riduzione di 100 posti di lavoro negli ultimi mesi.

Victrex afferma di aver iniziato l’anno fiscale 2021 con una nota positiva

Sulla scia di una ripresa più rapida del previsto in molti dei suoi mercati finali, Victrex ha espresso la fiducia di aver iniziato l’anno fiscale 2021 con una nota positiva. Ma alcuni mercati, tra cui quello energetico e aerospaziale, ha affermato, sono ancora sotto pressione, quindi ottengono prestazioni complessive modeste.

La società con sede nel Lancashire ha anche avvertito che i margini di profitto potrebbero essere pesati nei prossimi mesi a causa della produzione più lenta rispetto alle vendite e delle incertezze legate alla Brexit. Al momento, Victrex ha un valore di £1,82 miliardi e ha un rapporto prezzo/utili di 20,38.

In notizie separate dal Regno Unito, Balfour Beatty plc ha affermato che i suoi risultati finanziari annuali probabilmente corrisponderanno alle aspettative del consiglio di amministrazione. Il gruppo multinazionale britannico delle infrastrutture ha anche espresso l’intenzione di avviare un riacquisto di azioni proprie. Il presidente di Balfour dovrebbe lasciare il ruolo il prossimo anno, a maggio.

