(ANSA) – ROMA, 16 SET – L’ipotesi di uno ‘polo bancario

pubblico’ aggregando sotto lo Stato le banche in crisi, non

piace al governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco che

ricorda le “inefficienze” delle esperienze passate e sottolinea

come “l’economia italiana beneficerebbe” più di “una pubblica

amministrazione efficiente, di infrastrutture adeguate, di

investimenti in innovazione e conoscenza. “Occorre soprattutto

mirare a che banche che svolgono attività di natura commerciale

operino al meglio sul piano organizzativo e gestionale,

rispondendo con efficacia e

trasparenza alla domanda di credito e di allocazione del

risparmio di imprese e famiglie”, aggiunge. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram