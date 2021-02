(ANSA) – ROMA, 10 FEB – “La nuova definizione di default non

modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei

Rischi, non ha riflessi diretti sugli sconfinamenti, sulla

classificazione a sofferenza o sul pagamento delle utenze sui

conti correnti”. E’quanto afferma il governatore della Banca

d’Italia Ignazio Visco alla commissione sulle banche che ha

lamentato “la diffusione sulla stampa di informazioni talvolta

non corrette sugli impatti della

Advertisements

nuova normativa”. Per Visco lenuove regole riguardano “il modo con cui le banche devonoclassificare la clientela ai fini del calcolo dei requisitipatrimoniali minimi obbligatori che essi devono rispettare.”L’aumento dei crediti deteriorati -ha poi detto-è ilprincipale rischio che le banche italiane si trovano afronteggiare ma lo fanno da una posizione più solida rispetto alpassato”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram