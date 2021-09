(ANSA) – ROMA, 30 SET – “Fermare il cambio climatico è un

tema urgente e dilazionare le azioni può essere estremamente

costoso e senza efficacia” ma si tratta di “compito enorme” per

i governi che richiede l’impegno di tutti e dove “la finanza”

può aiutare a rafforzare questo processo “canalizzando più

risorse verso gli investimenti sostenibili”. Lo afferma il

governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel suo

inyervento all’OMFIF-Sustainable Policy Institute symposium

nell’ambito del G20 Presidency programme on Sustainable Finance.

Visco ha ricordato l’importanza della cooperazione

internazionale e ha sottolineato come “gli attuali impegni

individuali dei paesi nel ridurre le emissioni sia

insufficienti”. “Una transizione si successo richiede più sforzi

e una maggiore cooperazione globale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it