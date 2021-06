(ANSA) – MILANO, 17 GIU – Webuild, concessionaria delle opere per il Terzo Valico della linea ferroviaria Milano-Genova, ha sfondato il primo diaframma della galleria di valico. Lo annuncia il Gruppo che sottolinea che quest’ultima misurerà 27 chilometri e sarà la più lunga d’Italia. “Con le ultime operazioni – spiega Webuild – il tracciato ferroviario nel cantiere di Fegino, situato nel Comune di Genova, raggiunge i 6 chilometri continui e gli scavi complessivi dell’opera arrivano al 67% del totale”. Il cantiere di Fegino rappresenta, secondo Webuild, uno “snodo importante per l’opera” perché consente di accedere all’interconnessione con il porto di Voltri. Un intreccio complesso di gallerie, quasi completamente ultimate dal punto di vista dello scavo, lunghe circa 8 chilometri, che permetterà alle merci che arrivano dal Porto di inserirsi sulla nuova linea ferroviaria. Con la caduta del primo diaframma invece, il binario dispari della galleria di valico ha unito due cantieri: quello di Fegino e quello di Polcevera. (ANSA).

