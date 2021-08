ViacomCBS Inc (NASDAQ: VIAC) ha iniziato l’anno con una nota fortemente rialzista, guadagnando circa il 175% per raggiungere la soglia dei 100 dollari a marzo. Nei mesi successivi, tuttavia, il conglomerato dei mass media e dell’intrattenimento ha rinunciato all’intero guadagno per essere scambiato al momento a 41 dollari per azione.

Le cose, tuttavia, potrebbero aumentare di nuovo, secondo Wells Fargo, che mercoledì ha aggiornato la multinazionale americana a “sovrappeso” con un obiettivo di prezzo di 60 dollari che si traduce in un potenziale rialzo di circa il 50% .

ViacomCBS collabora con Comcast per lanciare un nuovo servizio di streaming in Europa

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



L’annuncio arriva sulla scia della partnership della società quotata al Nasdaq con Comcast per lanciare SkyShowtime , un nuovo servizio di streaming in Europa per competere con pesi massimi come Disney Plus e Netflix. Il VIAC è oggi in crescita di circa il 6,0%.

“Gli sforzi di streaming di VIAC stanno dando i loro frutti e ci hanno impressionato, quindi passiamo dagli orsi storici ai rialzisti costruttivi. L’imminente lista di Paramount+ dovrebbe mantenere lo slancio e pensiamo che la società sia una delle migliori scommesse per il consolidamento del settore. La valutazione in stile Hulu per lo streaming porta al rialzo il nostro nuovo obiettivo di prezzo di 60 dollari,” ha affermato Steven Cahall, analista di Wells Fargo.

Punti salienti dell’intervista di Cahall con “TechCheck” della CNBC

Su “TechCheck” della CNBC, Cahall ha affermato che l’interesse di Amazon nel possedere MGM e la fusione di Discovery con Warner Media indica che esiste un interesse nel possedere contenuti, il che potrebbe vedere ViacomCBS alla fine diventare un obiettivo di acquisizione.

“Viacom è una delle società di contenuti più su vasta scala in circolazione. Penso che tutti i principali attori, sia che abbiano molti contenuti e necessitino di distribuzione, sia che abbiano molta distribuzione e necessitino di contenuti, mettano qualcosa come Viacom sui loro radar a lungo termine”, ha aggiunto.

All’inizio di quest’anno a giugno, Comcast ha confutato un rapporto del WSJ secondo cui stava cercando accordi di fusione e acquisizione.