(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Un incontro su Whirlpool si terrà

venerdì mattina 30 ottobre (alle 9.30), in video collegamento,

tra il

premier Giuseppe Conte ed i sindacati insieme ad una delegazioni

di lavoratori. L’appuntamento è stato fissato in apertura del

confronto in corso con Cgil, Cisl e Uil sui temi della manovra e

del lavoro. Al tavolo ci saranno anche i ministri del Lavoro e

dello Sviluppo economico, Nunzia Catalfo e Stefano Patuanelli.

Il 31 ottobre è la data indicata dalla multinazionale in cui

cesserà la produzione nello stabilimento di Napoli. (ANSA).



Fonte Ansa.it