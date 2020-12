Yahua Industrial fornirà a Tesla idrossido di litio per batterie.

Yaan Lithium valuta il contratto fino a 646,89 milioni di sterline.

Tesla attualmente si rifornisce di litio dal Ganfeng Lithium cinese.

Fonti hanno confermato martedì che Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) ha firmato un accordo con Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd in base al

Advertisements

quale la società cinese fornirà idrossido di litio (tipo di batteria) al più grande produttore di auto elettriche al mondo per i prossimi cinque anni.

Mercoledì le azioni di Tesla sono aumentate di poco meno dell’1% nel trading pre-mercato e hanno guadagnato un altro 0,5% sull’apertura del mercato. A 496,93 sterline per azione, è ora appena sotto il 700% fino ad oggi nel mercato azionario dopo aver recuperato da 53,10 sterline per azione di marzo.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Yaan Lithium valuta il contratto fino a £646,89 milioni

Secondo il deposito della Borsa di Shenzhen, Yahua valuta il contratto tra la sua consociata interamente controllata, Yaan Lithium, e Tesla Inc. da 463,12 milioni a 646,89 milioni di sterline. In termini di approvvigionamento di idrossido di litio, il valore si traduce da 63mila ton a 88mila ton, secondo gli analisti di Daiwa Capital Markets.

Su base annua, rappresenta da 12.600 tonnellate a 17.600 tonnellate di fornitura di idrossido di litio a Tesla dal 2021 al 2025. All’inizio di dicembre, Tesla Inc. è entrata ufficialmente a far parte dell’indice di riferimento S&P 500.

Yahua ha inaugurato il suo stabilimento nella città di Yaan all’inizio di quest’anno a maggio. L’impianto ha una capacità di produrre 20mila tonnellate di idrossido di litio all’anno, con un conseguente aumento di oltre il 100% della capacità complessiva dell’azienda. Un rapporto separato di martedì ha anche suggerito che Tesla avrebbe dovuto debuttare in India nei prossimi mesi.

Tesla attualmente si rifornisce di litio dal Ganfeng Lithium cinese

Le interruzioni causate dal COVID-19 e l’eccesso di offerta, tuttavia, hanno pesato sulla domanda di litio quest’anno, che si è manifestata con i prezzi che sono scivolati ai minimi pluriennali. Tesla attualmente si rifornisce di litio dal Ganfeng Lithium cinese. Il nuovo accordo del produttore statunitense con Yahua allude a una domanda in forte aumento di veicoli elettrici in tutto il mondo.

Secondo gli analisti di Daiwa:

“Prevediamo che Ganfeng continuerà ad essere il principale, se non il più grande fornitore di idrossido di litio di Tesla, sulla scia di questa forte domanda”.

In un annuncio dei mesi scorsi, Tesla ha affermato di aver ottenuto il permesso di vendere il suo SUV Model Y in Cina. L’azienda con sede a Palo Alto deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale sul suo accordo con Yahua.

Tesla ha avuto un andamento abbastanza ottimamente nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo di circa il 30%. Al momento, la casa automobilistica elettrica è quotata a 470,73 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 1.338,19.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram