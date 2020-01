Sigep di Rimini, giunto alla 41esima edizione, è il salone internazionale del dolciario artigianale, dedicato ad operatori professionali di tutto il mondo.

Tra le eccellenze internazionali, 101CAFFE’ torna a partecipare, dal 18 al 22 Gennaio 2020, con un nuovo format, confermando la volontà del marchio di aderire ai nuovi trend e alle innovazioni del settore. “Anche quest’anno siamo presenti al Sigep, un’importante vetrina dove si scoprono le future tendenze per sviluppare al meglio il proprio business.

La nostra strategia imprenditoriale ci ha permesso, ancora una volta, di essere tra i protagonisti del Made in Italy. E’ stato un anno molto intenso, quello appena trascorso, che ci ha consentito una importante evoluzione nella notorietà, nell’ampliamento della gamma, nella riconoscibilità dei punti vendita ed altro ancora.

Proprio in occasione della precedente fiera avevamo proposto la formula 101CAFFE’ con caffetteria, arricchendo lo store tradizionale con una parte di somministrazione, un luogo che coniuga la vendita dei prodotti con la ristorazione e che risponde perfettamente al crescente sviluppo del mercato per donare al consumatore un’esperienza sempre più emozionale e conviviale.

Per questa edizione del Sigep, ampliamo ulteriormente la nostra offerta, presentando un’importante novità: il tuck 101CAFFE’ con cui la caffetteria si fa “itinerante”, diventando uno strumento strategico per la crescita del marchio e degli affiliati”, dichiara Umberto Gonnella, CEO e fondatore di 101CAFFE’.

Per la prima volta al Sigep arriva, quindi, la nuova formula di caffetteria “itinerante” con il gourmet italiano di qualità, superando il confine del “food market” ed affiancando il concetto di “food service”. Una soluzione che arricchisce il modello in franchising di 101CAFFE’ e che prevede, oltre al negozio di prossimità, top location ed il negozio con caffetteria, anche il truck: non solo caffè proveniente dalle migliori torrefazioni artigianali italiane e gustose bevande alternative, ma anche piatti caldi, rigorosamente italiani, sia nella tradizione delle ricette che nella scelta della materia prima, grazie al Made in Italy di eccellenza del marchio.

La cottura dei piatti avviene con tecnologia all’avanguardia, per unire l’innovazione alla cultura del buon gusto. Una nuova esperienza di piacere che viene enfatizzata dall’aroma avvolgente ed equilibrato dei blend 101CAFFE’. “A conferma che investire nelle fiere leader sia vincente, lo dimostra l’aver preso parte a manifestazioni come Host Milano e Salone Franchising Milano dedicate, rispettivamente, al mondo della ristorazione e dell’accoglienza e al franchising, dimostrando la capacità del marchio di saper abbracciare una nuova cultura del servizio e di essere pronti con una divisione B2B.

Il grande apprezzamento del pubblico, d’altro canto, riservato al nostro marchio, ci ha visto vincitori di diversi premi: proprio in occasione dell’edizione del Salone, 101CAFFE’ ha ricevuto l’Italian Franchising Award come “Best in Show”, il miglior spazio espositivo tra tutti gli espositori franchisor”, aggiunge U.Gonnella. Tra i riconoscimenti annoveriamo anche, per il secondo anno consecutivo (nel Maggio 2018 attribuito a Nocciolino di 101CAFFE’), la conquista del premio “Il Mio Prodotto del Cuore” nella categoria caffè, decretando vincitore per il 2019-2020 il caffè Napoletano, miscela della linea Premium, grazie al gradimento dei consumatori.

Altrettanto autorevole si aggiunge, inoltre, la vittoria come “Insegna dell’Anno Italia 2019-2020” nella categoria Tutto Caffè, sempre basato sulla preferenza dei consumatori, che rappresenta una testimonianza molto importante della validità delle scelte del marchio, che pongono il cliente al centro del proprio modello di business.

101CAFFE’ è un brand specializzato nella vendita di caffè di qualità in cialde, capsule, grani, macinati e solubili, provenienti dalle migliori torrefazioni artigianali italiane, attraverso una rete di negozi in franchising. Oltre alla ineguagliabile scelta di caffè, i punti vendita 101CAFFE’ si distinguono per una vastissima gamma di bevande alternative al caffè, di macchine da caffè, di accessori ed una linea di prodotti di pasticceria regionale in piccolo formato, denominata “Le Sfiziosità”, brand proprietario.

Il progetto, nato nel 2010, dopo un anno di sperimentazione si concretizza, dando il via all’apertura di una serie di negozi a marchio 101CAFFE’. Nell’arco di sette anni la catena è cresciuta in modo misurato e costante, consolidando così sempre di più il concept e la formula, che ad oggi ha dato vita ad oltre 101 punti vendita attivi e ben strutturati in Italia, ma anche all’estero: Singapore e Marocco hanno duplicato le aperture a distanza di un anno dalla prima, oltre che Kuwait City, Svizzera e Armenia ed altri ancora in corso di definizione per il 2020.

A confermare il sempre più crescente e diffuso interesse che le fiere di settore dimostrano verso il comparto del caffè, è la presenza proprio al Sigep di una sezione dedicata all’intera filiera del caffè, con una grande esposizione che parte dalle piantagioni nei paesi d’origine attraverso tutte le fasi della lavorazione, sino alla degustazione della bevanda.

Sigep è anche il contesto ideale per lo svolgimento di tutte le finali delle competizioni del circuito Internazionale WCE (World Coffee Events), promosso dall’associazione di Speciality Coffee Internazionale. Sempre più attenzione, quindi, al piccolo chicco di caffè, per questo prestigioso appuntamento, che vi aspetta allo stand 101CAFFE’ n. 186, Padiglione D3, per scoprire e degustare insieme le eccellenze del marchio.

