(ANSA) – FIRENZE – Sono 200 le cantine del Gallo nero, con 740 etichette in degustazione, che il 17 e 18 febbraio partecipano alla Stazione Leopolda di Firenze alla ‘Collection’ del Chianti classico, anteprima delle nuove annate che andranno in commercio nelle tre tipologie: Annata, Riserva e Gran Selezione. Ad aprire la rassegna sarà una sfilata di ‘due’, spiega una nota, numero che rimanda al fatto che la manifestazione si svolge nel secondo mese del 2020, con due giornate di apertura e per celebrare anche i 20 anni della Dop dell’olio Chianti Classico.

Nell’occasione saranno nominati due ambasciatori ad honorem del Chianti Classico. Il primo giorno sarà riservato a operatori e giornalisti mentre mentre il pomeriggio del secondo giorno l’evento sarà aperto anche al pubblico.

Il Gallo nero, marchio e simbolo della denominazione, per la Collection 2020 si presenterà in una veste inusuale, colorandosi di varie tinte. Il claim dell’evento, giocando con un ossimoro, recita ‘Tutti i colori del Gallo Nero’. “Partecipo alla Collection dalla sua prima edizione ma ogni anno è un’emozione nuova – afferma Giovanni Manetti, presidente del Consorzio Vino Chianti classico -. Sarà un onore per me accogliere i tanti amici della stampa nazionale e internazionale e del trade che passeranno a trovarci dalla Leopolda. In questi giorni avremo modo di presentare a un pubblico estremamente qualificato il risultato del nostro lavoro”.

