Diversi inoltre i premi speciali assegnati. Il DS Glass Award Cantina dell’Anno 2021 è andato all’azienda Letrari, in classifica con il suo Trento Doc Talento Rosé Brut 2018 (al 7° posto tra le bollicine). L’Oleandri Resort Award Novità dell’Anno 2021 al Prosecco Rosé Treviso Doc Brut di Ca’ di Rajo. Il Comune di Procida Award Benemerito del Rosato 2021 al “Five Roses Anniversario” Salento Rosato IGT 2020 di Leone De Castris. Il Vinolok Award Innovazione e Sostenibilità Ambientale 2021 al Franciacorta Rosé Docg Extra Brut 2016 di Barone Pizzini. DS Glass Award Comunicazione Innovativa 2021 al “Rosa – Dolce&Gabbana Limited Edition” Sicilia Rosato DOC 2020 di Donnafugata. Infine il Vinolok Award Best Design 2021, andato al “Vetere” Paestum Rosato IGP 2020 di San Salvatore. Un riconoscimento che merita una menzione a parte, in quanto quello del design è un fattore decisivo nel successo di un vino, in particolar modo proprio nei rosati. Per questo motivo ad assegnarlo è stata una speciale giuria composta da tre importanti esperti in materia: Vincenzo Russo (PhD e Coordinatore Centro di Ricerca di Neuromarketing Università IULM), Cesare Cunaccia (Writer journalist e brand consultant) e Giampiero Panepinto (architetto). Ai quali è stato anche affidato il compito di valutare l’aspetto design delle etichette in concorso contribuendo con il loro giudizio al punteggio finale.