“Mai come in questo travagliato periodo, delivery e take away si sono rivelati servizi essenziali per noi tutti – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori di 50 Top Pizza – Chi non ha mai ordinato o portato a casa dei tranci di pizza? Da qui l’idea di creare la prima guida interamente dedicata alle Pizze in Viaggio da taglio e asporto di grande qualità, che va ad aggiungersi alla nostra “collana”, diventata ormai punto di riferimento essenziale per appassionati e curiosi, come testimoniano i numeri e l’attenzione dei media nazionali e internazionali rivolta alle nostre classifiche.”