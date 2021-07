Protagonista dell’iconica scena sulla panchina di Forrest Gump o mezzo per ottenere l’ambitissimo biglietto d’oro per la fabbrica di Willy Wonka, il cioccolato è parte della cultura popolare e presente nei film più amati della storia. Non a caso, perché il cioccolato, o cacao nella sua forma grezza, è sinonimo di felicità e di coccola verso se stessi, anche a domicilio. La conferma arriva da Just Eat (www.justeat.it), app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte di Just Eat Takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio e top player assoluto fuori dalla Cina. Per celebrare la Giornata Mondiale del Cioccolato del 7 luglio, Just Eat ha infatti analizzato l’andamento degli ordini di cioccolato nell’ultimo anno: oltre 15.000 kg ordinati a domicilio nel 2020, con una crescita del +35% rispetto all’anno precedente. Nei primi mesi del 2021, sono già stati ordinati oltre 9.000 kg di cioccolato, mostrando un trend in crescita anche per quest’anno.

Classifica dei piatti al cioccolato più ordinati

Soufflè Brownie Waffle Cheesecake Gelato fritto Panna cotta Cornetto Cannolo siciliano Pancake al pistacchio New York cheesecake

I nuovi trend al cioccolato, dai dolci tradizionali alle influenze oltreoceano

Analizzando quanto emerso dall’Osservatorio, sembra che gli italiani tendano a prediligere i grandi classici al cioccolato, come il soufflè, che registra una crescita del +127%, i brownie (+94%), i waffle (+6%) e la cheesecake in versione classica (+31%). Tra i piatti con maggiore crescita nell’ultimo anno troviamo anche il cannolo siciliano (+28%), la panna cotta (+35%) e il tiramisù (+42%), che insieme a cornetto, millefoglie e profiteroles confermano la passione degli italiani per piatti tipici del Bel Paese, mentre la New York Cheesecake (+100%), insieme ai pancake (+57%) e al gelato fritto (+15%) rappresentano i nuovi food trend dalle influenze oltreoceano, così come per gli austriaci krapfen, i churros di ispirazione latina e gli amati mochi giapponesi.

Tra i piatti ordinati spiccano anche pietanze salate arricchite da una sorprendente nota di cioccolato, come la pizza, i ravioli al cioccolato guarniti con tofu e funghi, gli arancini con stracotto di cinghiale al vino rosso e cacao in polvere, e addirittura gli hamburger serviti con grue di cacao.

E per quanto riguarda i mesi e i giorni in cui si è ordinato di più? Il periodo invernale è quello con più ordini, con i mesi di novembre e dicembre 2020, ma la passione per il cioccolato si è fatta sentire anche nei primi mesi del 2021 con gennaio, febbraio e marzo. L’ordine più voluminoso è stato registrato a Cusano Milanino il 18 dicembre, con ben 13 piatti al cioccolato contenente graffe, bomboloni e cornetti. Tra i giorni preferiti della settimana per ordinare spicca il weekend, con il sabato in testa nella maggior parte delle città italiane a esclusione di Bologna, Genova, Trieste, Pisa, Verona e Padova, dove è la domenica il giorno in cui c’è la concentrazione di ordini più importante, e Catania, dove invece il venerdì è il giorno con maggiori ordini con cioccolato.

Passione cioccolato lungo la Penisola

Se si guarda alle città che più ordinano maggiormente il cosiddetto cibo degli dei, capace di rilasciare endorfine e considerato un afrodisiaco, Roma è regina indiscussa della classifica! È nella città eterna che si registra infatti il numero più alto di ordini, con oltre 2.800 kg e una passione per soufflè, brownie e gelato fritto. Secondo posto per la dotta Bologna (2.230 kg), che registra +10% di richieste grazie al cannolo siciliano, al cornetto al cioccolato e ai pancake, mentre a chiusura del podio troviamo Milano con ben 1.240 kg ordinati e una crescita dell’8% guidata a sorpresa dal panzerotto alla nocciola! Quarto posto per Torino (700 kg) con + 14% di richieste, cui segue Genova (540 kg), che vede una crescita del +13% grazie all’originale e gustosa pizza al cioccolato. A chiudere la top 10 delle città più golose di cioccolato troviamo Firenze con 530 kg, Trieste con 330 kg, seguita da Napoli e Parma con simili quantità, e Palermo con 320 kg.

L’identikit dei più ghiotti di cioccolato

Rispetto all’anno precedente, le donne sembrano aver riscoperto il piacere derivante dall’assunzione di cioccolato, portando a un maggiore distacco con gli uomini come dimostrato dal 55% vs 45%. Andando invece a indagare per fasce di età, scopriamo che, in linea con le tendenze evidenziate sugli utenti della piattaforma, il cioccolato viene prediletto soprattutto da chi ha 25-34 anni (41%), cui fa seguito il range 35-44 anni con il 24%, quello 18-24 anni con il 18% e infine il 45-55 anni con l’11%.