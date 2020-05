– ROMA – Una cooking class tra le mura di casa con la possibilità di dialogare e ricevere dritte sulle ricette d’autore dalle grandi firme dell’alta cucina. Prende il via il 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, il ciclo di “A cena con gli chef”, iniziativa ideata da Pierpaolo Roselli di Dinnerathome.it che si pone l’obiettivo di portare nelle case delle cooking class experience in diretta streaming con affermati talenti della cucina italiana.

Un’esperienza da vivere a casa, tra il reale e il virtuale, con gli chef che entreranno solo virtualmente nelle cucine degli italiani guidando scrupolosamente la preparazione di un menu gourmet di tre portate. “In questo momento storico in cui a tutti viene chiesto di restare a casa e dove il distanziamento sociale e il rispetto delle restrizioni stanno cambiando le nostre abitudini, gli chef Stefano Marzetti (Ristorante Mirabelle – Hotel Splendide Royal), Giuseppe Di Iorio (Ristorante Aroma – Palazzo Manfredi) e Massimo Viglietti (Ristorante Taki Off), protagonisti del nuovo format per essere vicini agli italiani, portando la loro idea di cucina”.

Speciali chef box saranno confezionati e consegnati nella Capitale dalla storica gastronomia Ercoli dal 1928 che ha sposato la filosofia del progetto selezionando gli ingredienti e le materie per la preparazione di ricette esclusivamente Made in Italy. Una piattaforma web collegherà in diretta streaming gli chef con le case degli italiani per insegnare a preparare in tempo reale la ricetta della serata, spiegando le caratteristiche delle materie prime e le tecniche da utilizzare.

Domenica e lunedì con Massimo Viglietti, martedì, giovedì e sabato con Stefano Marzetti, mercoledì e venerdì con Giuseppe Di Iorio. La creatività la fa da padrone nei menu che spaziano dall’Idea d carbonara con prugne in salsa affumicata al thè lapsang souchong di Viglietti al Cuore di merluzzo in vasocottura con pomodorini alla liquirizia e purea di ceci di Marzetti. (ANSA).

