Si avvicina San Valentino, la giornata degli innamorati, e anche L’Arsenale di Roncade si prepara alla data del 14 febbraio con numerose idee per tutte le età.

Oltre alle tante proposte dei negozi dello Shopping Center, la più dolce tra le iniziative sarà certamente quella dedicata ai più piccini: il corso di cucina con “Peri & the kitchen”.

Sabato 1 e domenica 2 febbraio i piccoli chef partecipanti all’iniziativa potranno infatti dare forma, con le proprie mani, a “dolci coccole” dedicate alle persone amate.

Un nuovo appuntamento dedicato alla cucina sana e divertente, in cui la Peri dimostrerà, ancora una volta, come bontà e genuinità possano dare vita a buonissime ricette.

Elisa Perillo, più nota come la Peri, celebre kids food blogger, accompagnerà anche in questa occasione i visitatori del Centro Commerciale l’Arsenale, insegnando a grandi e piccini come realizzare merende sane, gustose e davvero divertenti!

E, alla fine dell’incontro, la Peri regalerà alle famiglie il dettaglio delle ricette realizzate allo shopping center per continuare, anche a casa, a cucinare divertendosi e a mangiare in modo equilibrato e sano.

Gli incontri si svolgeranno presso la Piazza food del centro commerciale nelle giornate di sabato 1 febbraio, h. 15:00 e h. 17:00 e domenica 2 febbraio, h. 15:00 e h. 17:00.

Ai laboratori possono partecipare tutti i bambini dai 4 anni in su accompagnati da un adulto.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati.

