La rassegna gastronomica UNPLI Treviso dedicata all’Asparago di Badoere IGP e all’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP lancia la 1^ edizione del concorso “Germogli in arte”.

Scadenza il 1° maggio 2021

È questo il periodo tradizionalmente arricchito dagli eventi dedicati all’Asparago IGP, prodotto d’eccellenza che trova nelle terre del Sile e del Piave il proprio habitat d’elezione.

Un ortaggio simbolo della provincia trevigiana a cui UNPLI Treviso ha dedicato un’intera rassegna gastronomica: “Germogli di Primavera”. Un calendario di Mostre-mercato e degustazioni che attualmente, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, si trova in una fase di stallo, in attesa delle riaperture.

Una sospensione che non ferma, però, la voglia delle Pro Loco di celebrare il candido ortaggio che per l’occasione hanno dato vita al 1^ Concorso Germogli in arte.

Un’occasione unica e aperta a tutti coloro che vorranno cimentarsi nell’interpretazione artistica dei Principi della tavola: l’Asparago di Badoere IGP e Bianco di Cimadolmo IGP e del loro territorio meraviglioso e unico.

I partecipanti sono invitati a realizzare un’opera d’arte (un disegno, un dipinto, una fotografia o quel che la fantasia suggerirà loro), ispirata al prodotto e al suo territorio, tenendo conto di cinque criteri di valutazione: Prodotto, Originalità, Armonia, Padronanza della tecnica, Emozione.

Tutte le opere arrivate via mail all’indirizzo info@germoglidiprimavera.tv entro e non oltre domenica 1° maggio 2021 saranno sottoposte all’insindacabile giudizio della Commissione di esperti nominata dal Comitato Organizzatore e condivise sulla pagina Facebook della rassegna Germogli di Primavera, dove potranno essere votate dalla comunità virtuale.

Gli autori delle opere vincitrici riceveranno un cesto di prodotti tipici e un buono pranzo per due persone, oltre alla soddisfazione di prendere parte alla Premiazione Ufficiale, che si svolgerà in modalità virtuale.

