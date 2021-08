Ad anticipare e accompagnare “La Vigna Eccellente. Ed è subito Isera”, la manifestazione dedicata al Marzemino in programma a Isera (TN) dal 9 al 12 settembre, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino dedica 11 giorni a questo vitigno simbolo della Vallagarina, valorizzandolo dentro e fuori questo specifico territorio a sud di Trento con una trentina di iniziative che vedono il coinvolgimento di 60 soci, tra Valsugana, Lago di Garda, Piana Rotaliana, Val Rendena, Valle dei Laghi, Valle del Chiese e, ovviamente, Trento.

Si parte con la Proposta Roccabruna Speciale Marzemino (link) che da giovedì 2 a sabato 4 e dal giovedì 9 a sabato 11 settembre, dalle 17.00 alle 22.00, arricchirà l’offerta di Palazzo Roccabruna – Enoteca Provinciale del Trentino di Trento, offrendo la possibilità di effettuaere assaggi di diverse etichette di Marzemino e di grappa di Marzemino.

Nelle stesse date, dalle ore 18.00, presso l’enoteca della Cantina Mori Colli Zugna, è invece in programma Marzemino d’alpeggio (link), un percorso di degustazione di diverse annate di Marzemino dell’azienda abbinate al Trentino di malga – formaggio d’alpeggio.

Da giovedì 2 a sabato 4 settembre e da lunedì 6 a sabato 11 settembre, dalle 9.00 alle 18.00, presso Vivallis a Nogaredo è la volta di #tastemarzemino (link), percorso di degustazione di tre Marzemino dell’azienda abbinati ad assaggi di prodotti locali. Poco distante, presso la Cantina d’Isera, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, ci sarà l’occasione di diventare agricoltori per un giorno con Vendemmia con noi (link), e quindi partecipare alla raccolta dell’uva in campagna, al processo di vinificazione e alla degustazione finale. In alternativa, nelle stesse date, la Cantina d’Isera propone anche Marzemino a tutto tondo (link), ovvero degustazione di quattro Marzemino aziendali presso l’enoteca, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Presso la Cantina Sociale di Trento, invece, sempre nelle stesse giornate (8.30-12.00; 15.00-18.30) è il turno di Seducente Marzemino (link), con degustazione di questo vino e di un secondo prodotto dell’azienda, abbinato ai grissini di Panificio Sosi presso ARTèCRU, l’enoteca aziendale. Marzemino di Agraria Riva del Garda protagonista invece a Riva del Garda con la degustazione guidata Sapori di Marzemino (link), dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, presso lo Store Rurale, in abbinata a prodotti del territorio.

Spostandosi in montagna, doppio appuntamento per venerdì 3 settembre: a Pinzolo (partenza dalla Stazione Funivie Pinzolo), a partire dalle 8.30, è in programma In montagna con gusto (link), passeggiata enogastronomica di rifugio in rifugio, degustando il Marzemino di Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola Grigoletti e Cavit, abbinati ai salumi di Brenta Salumi, alla Spressa delle Giudicarie di Latte Trento e alle proposte gastronomiche di Ristorante Pra Rodont, Malga Cioca e Rifugio Doss del Sabion; a Fai della Paganella, invece, dalle ore 17.00, c’è La via lattea dolomitica (link), con visita in malga, aperitivo panoramico e cena in rifugio gustando i piatti dell’Alpine Lounge Meriz abbinati al Marzemino di Cantina d’Isera e Cantine Mezzocorona.

Solo nelle giornate di sabato 2, lunedì 6 e giovedì 9 settembre, dalle 16.30, invece, le Cantine Mezzacorona di San Michele all’Adige propongono Centodiciassettesima vendemmia (link) con visita in cantina e degustazione di Marzemino dell’azienda.

Venerdì 10 settembre, dalle 19.00 alle 24.00, torna invece Vallagarina, di cucina in cantina (link), un percorso enogastronomico alla scoperta dei produttori e dei ristoranti lagarini della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, protagonisti per una sera nella storica location di Palazzo Fedrigotti di Isera, con 6 proposte food&wine (per un totale di 12 degustazioni), impreziosite da intrattenimenti musicali e i consigli di ONAV – Sezione di Trento.

Non mancano le Esperienze di gusto, proposte da vivere in giornata a cura della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. Nello specifico, nei weekend del 4-5 e dell’11-12 settembre, c’è la possibilità di prendere parte a Weekend in cantina speciale Marzemino (link): visita guidata e/o degustazione di Marzemino e/o di grappa di Marzemino presso le aziende aperte come Agraria Riva del Garda, Azienda Agricola Grigoletti, Cantina d’Isera, Cantina La Vis, Vivallis e Azienda Agricola Distilleria Casimiro. Diverse, inoltre, le proposte Taste&Bike, da vivere in giornata su due ruote: sabato 4 e 11 settembre, a partire dalle 9.30, è infatti in calendario Taste&Bike “L’eccellente lagarino” (link), tra Rovereto, Mori, Isera e Nogaredo, che comprende colazione, due visite in cantina con relative degustazioni, laboratorio di cucina e pranzo; dal 2 al 4 e dal 7 all’11 settembre, con la stessa formula, si può provare invece Taste&Bike nel Comun Comunale (link), tra Isera, Aldeno e Villalagarina; mentre dal 2 al 12 settembre Taste&Bike “Il Marzemino e la Vallagarina” (link), tra Trento, Nomi e Rovereto, che prevede invece due visite guidate con degustazione, intervallate da pranzo e merenda.

Numerose le proposte enogastronomiche presso una serie di ristoratori associati, attive dal 2 al 12. In particolare, il Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti sarà protagonista a Trento, presso Il Libertino – Osteria Tipica Trentina, con Nomi incontra Trento (link); in Valsugana, presso il Ristorante Antiche Contrade di Pergine Valsugana, con Nomi incontra Pergine Valsugana (link), e presso il Ristorante Boivin di Levico Terme con Nomi incontra Levico Terme (link); in Valle dei Laghi, presso il Ristorante Alfio di Dro, con Nomi incontra Dro (link); nelle Giudicarie, presso il Ristorante La Contea di Bolbeno con Nomi incontra Bolbeno (link); in Valle del Chiese, presso l’Agriturismo La Polentera, con Nomi incontra Storo (link); infine in Vallagarina, presso la Locanda delle Tre Chiavi di Isera, con Nomi incontra Isera (link), e presso il Ristorante La Brace di Rovereto, con Nomi incontra Rovereto (link). Il Ristorante Alfio di Dro e il Ristorante La Brace di Rovereto proporranno inoltre, rispettivamente, Connubio di sapori (link) e Dalla Vallagarina al Garda (link), entrambi con piatti in abbinata al Marzemino della Cantina d’Isera. Il Marzemino di Azienda Agricola Marco Donati potrà essere degustato nella proposta A tavola col Marzemino (link), a Trento presso l’Antica Trattoria Due Mori. Infine, solo dal 7 al 10 settembre, L’Ora Ristorante di Riva del Garda proporrà Le eccellenze (link), in cui il Marzemino di Cantina d’Isera e la Carne Salada di Macelleria Bertoldi Azienda Agricola incontreranno i piatti dello chef.

Tre, infine, le proposte vacanza: Profumi di Marzemino (link), che comprende due notti al B&B Le Tre Chiavi di Isera e il focus sul Marzemino di Azienda Agricola Grigoletti; Weekend tra Marzemino e sapori locali (link), con pacchetto da due notti al B&B Alla Loggia dell’Imperatore di Levico Terme alla scoperta di A tutto Marzemino e del Marzemino di Cantine Mezzacorona; Viaggi di gusto speciale Marzemino (link), ovvero una proposta vacanza presso i soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino a tema Marzemino cucita su misura rispetto alle esigenze dell’ospite.

La rassegna A tutto Marzemino fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest ed è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino con il supporto de La Trentina, presente con le proprie mele in alcune delle iniziative in programma, e di Bontadi Caffè.