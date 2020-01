Piantare in città un vero e proprio agrumeto siciliano, con alberi veri d’arance e limoni per avvicinare i bambini al magico mondo della frutta. È così che Oranfrizer, leader italiana per la distribuzione di agrumi siciliani, ha pensato di rendere più divertente l’appuntamento tra l’arancia rossa, come la lava dell’Etna, con le scuole e le famiglie. L’iniziativa ‘Il Giardino delle Arance’ è itinerante e si svolgerà dal 17 gennaio al 1 febbraio in nove città della Toscana in occasione della manifestazione ‘Agrumi in Festa’ organizzata da Unicoop Firenze. Verranno create piccole aree di gioco e degustazione a Prato, Arezzo, Navacchio, Siena, Lucca. A queste tappe si aggiungeranno altre quattro destinazioni, dove gli agrumeti potranno essere visitati anche da alcune scuole primarie di Firenze, Empoli, Sesto Fiorentino e Agliana. Nel Giardino delle Arance di Oranfrizer si conoscerà ogni fase dello sviluppo fenologico degli agrumi, dallo sbocciare della zagara alla coloratissima maturazione dei frutti. I bambini giocheranno con tante varietà di agrumi, impareranno a riconoscerle e potranno assaggiarle gratuitamente. Scopriranno che sull’etichetta di tutti gli agrumi c’è il racconto della loro storia, la loro origine e il loro nome. Non mancherà una sorta di gioco dell’oca, Il Sentiero delle Arance, dove attraversando il mini agrumeto piantato da Oranfrizer i piccoli potranno scoprire da vicino cosa accade in Sicilia fra gli alberi d’arance e come l’agricoltore se ne prende cura ogni giorno. L’iniziativa, che verrà presentata da Egle Zapparrata e Salvo Laudani il 16 gennaio nell’Agorà del Marca Fresh di Bologna, sarà un’occasione per tutti per accrescere la propria consapevolezza alimentare.

