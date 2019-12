(ANSA) – ROMA, 20 DIC – Per la prima volta, ci sono anche rappresentanti del mondo agroalimentare alla cabina di regia sull’internazionalizzazione che si sta svolgendo alla Farnesina, co-presieduta da Di Maio e Patuanelli. In particolare, secondo quanto si apprende, per Federalimentare sono presenti Paolo Mascarino (vice presidente), Nicola Calzolaro (direttore generale) e Massimiliano Boccardelli (area internazionalizzazione). Per Confagricoltura, il direttore Area economica Vincenzo Lenucci e Grazia Bucarelli, responsabile Affari internazionali. La Coldiretti è rappresentata da David Granieri, vice presidente nazionale, mentre per Filiera Italia è presente il presidente Luigi Scordamaglia.(ANSA).

