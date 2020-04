(ANSA) – ROMA – Via libera alle proroghe e semplificazioni sulle organizzazioni comuni di mercato, le Ocm, vino, ortofrutta, olio, zootecnia, apicoltura.

“È stato approvato – rende noto la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova – nella odierna Conferenza Stato-Regioni il Decreto del ministero Politiche Agricole relativo alle proroghe e semplificazioni nell’attuazione dei relativi programmi per consentire alle aziende di realizzare gli investimenti e le attività già programmate, fronteggiando in questo modo l’emergenza in atto”

. “È un impegno preso con imprese, associazioni e Regioni che manteniamo – dice la ministra Bellanova – mettendo al riparo in questo modo i progetti messi in campo e il futuro stesso delle aziende, e avendo ben presenti le esigenze di necessaria flessibilità nell’attuazione degli investimenti legate a questo particolare momento. In questo modo ogni impresa avrà più tempo a disposizione su domande, rendicontazioni, realizzazione delle attività. Nella certezza che, una volta terminata l’emergenza, quanto previsto potrà comunque essere realizzato con i risultati attesi e anche in questo modo le aziende di queste importanti filiere avranno una importante carta in più per il rilancio”.

(ANSA).

