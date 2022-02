Geraci Siculo, 04 febbraio 2022-E’ forte il legame con il territorio dell’Agricola Puccia, azienda nata nel cuore del Parco delle Madonie tra le montagne di Geraci Siculo e i pascoli collinari di Tremonzelli a Polizzi Generosa. “Green Leader” in Sicilia nel settore della produzione di carni e salumi grazie a un’equazione positiva tra comportamenti ambientali virtuosi e l’incremento di produttività aziendale. Un orientamento alla sostenibilità, dell’Agricola Puccia, divenuto parte integrante grazie ad una produzione circolare con un impatto ambientale ridotto al minimo e senza la produzione di scarti di lavorazione.

Filosofia dell’azienda guidata da Santi Giaconia: ogni scarto è risorsa. Dalle acque reflue ai letami e liquami, dai fanghi di depurazione agli scarti di macellazione, tutto viene riutilizzato per la produzione di fertilizzanti e grazie ad un innovativo impianto di biogas si produce calore ed energia. L’istallazione di pannelli fotovoltaici garantiscono l’autosufficienza energetica e permettono di alimentare l’intero ciclo produttivo.

Santi Giaconia: “La filosofia aziendale è investire nelle nuove tecnologie applicate a filiere di proprietà e di investire costantemente nel benessere animale perseguendo una produzione trasparente e responsabile, per portare sulla tavola dei siciliani carni e salumi eccellenti tracciati nei vari cicli, la nostra forza è la selezione di bovini di razze autoctone del Parco delle Madonie, allevati allo stato semibrado e a pascoli incontaminati grazie a un’acqua oligominerale che sgorga dai monti delle Madonie che ci permette di far crescere in maniera sana i nostri animali”.

L’azienda Agricola Puccia in associazione con Agricola San Piero ( altra azienda gruppo Giaconia ), sono specializzate nell’allevamento zootecnico di qualità di ovicaprini, bovini e suini e possono conta re su un patrimonio zootecnico complessivo di circa 2500 capi. In termini complessivi, grazie alle altre aziende del Gruppo Giaconia, il totale dei capi disponibili arriva a 4000 che raddoppiano se si conside ra l’apporto del Consorzio degli allevatori Madoniti F.Agr.Al, dal quale Agricola Puccia acquista regolarmente capi di bestiame allevati secondo i protocolli aziendali interni, e quindi del tutto equiparabili ai capi di produzione propria.

A completare la filiera l ’impianto di macellazione e trasformazione industriale di carni bovine, suine ed ovicaprine uno dei più grandi del Sud Italia. Autorizzato per la macellazione biologica è unico in Sicilia autorizzato per quella Halal ( macellazione secondo il rituale e le norme islamiche) .

“L’automazione dei processi di macellazione, lavorazione e trasformazione del prodotto carne aggiunge Santi Giaconia – garantisce la tracciabilità ed una migliore logistica per la consegna del prodotto finale ai nostri clienti. I sistemi di controllo qualità, nonché della tracciabilità e rintracciabilità utilizzati permettono di ricostruire la storia del prodotto dall’allevamento di origine fino alla vendita al dettaglio, garantendo ai propri clienti prodotti di origine chiara e trasparente”.