“L’agricoltura è il settore dove le nuove generazioni possono trovare un futuro”. Lo ha dichiarato la ministra Teresa Bellanova in un’intervista pubblicata oggi in un articolo sull’edizione internazionale del New York Times, che racconta come l’emergenza Coronavirus abbia riportato tanti italiani a lavorare nei campi, un mestiere che ormai da anni è svolto in larga parte da manodopera straniera stagionale, oggi bloccata nei propri paesi a causa del virus.

Nell’articolo sono riportate anche le parole di imprenditori agricoli che sottolineano la mancanza di quelle competenze e professionalità necessarie per l’agricoltura moderna, ma anche l’impegno di tanti italiani per imparare il mestiere. “Agricoltura non significa tornare a zappare”, aggiunge la ministra, sottolineando come il settore sia oramai caratterizzato da alti livelli di tecnologie e sofisticati sistemi meccanici e chimici, che richiedono competenze nuove e innovative.

