“Tale rinnovata formula del contest – sottolinea Antonio Pace, Presidente AVPN – consente a nostro avviso di dare il giusto peso ai votanti e un conseguente valore ai premi. Il Member Awards, in particolare, rappresenta per il mondo della pizza una novità assoluta, che permette per la prima volta ai pizzaioli di esprimere un parere sul lavoro dei colleghi, un po’ come accade nel Fifa World Player, dove sono giocatori e allenatori a decretare il successo del calciatore che risulta primo in classifica. Mentre nel caso del voto popolare, il Web Awards, oltre all’attesa per scoprire il nome del vincitore, sarà per noi interessante verificare se si riuscirà a superare i quasi 90.000 voti giunti in occasione dell’edizione 2019. Una sorta di termometro di popolarità della vera pizza napoletana. Sarà in ogni caso, per tutto il movimento pizza, un momento estremamente avvincente.”