Enogastronomia “BIBENDA 2021”: È SEMPRE ROBERTO CASTAGNER IL MASTRO DISTILLATORE PIÙ PREMIATO D’ITALIA

Ancora una volta la guida della Fondazione Italiana Sommelier (Fis) di Franco Maria Ricci premia la qualità firmata Roberto Castagner con il massimo riconoscimento. La Distilleria di Visnà di Vazzola (TV) anche in questa edizione, infatti, è stata l’unica distilleria a ricevere i 5 Grappoli per 5 distillati: Advertisements Ø Grappa Fuoriclasse Leon 14 Anni Riserva Ø Grappa Fuoriclasse Leon 7 Anni Riserva Ø Grappa Fuoriclasse Leon 3 Anni Riserva Advertisements

Ø Grappa Riserva Invecchiata in Barrique di Ciliegio

Un risultato senza precedenti che evidenzia il valore assoluto delle Grappe di Castagner, capaci di conquistare i giudici dei concorsi più importanti sia a livello nazionale che internazionale.

I 5 Grappoli di Bibenda sono infatti solo l’ultimo riconoscimento – in ordine di tempo -all’eccellenza Castagner: nei mesi scorsi la distilleria di Vazzola ha conquistato anche il “Save the Brand”, premio al saper creare valore; dal Meiningers International Spirits Award sono invece arrivate 2 medaglie d’Oro assegnate, rispettivamente, alla Fuoriclasse Leon Riserva 3 Anni e alla grappa Grandi Cuvée Prosecco; infine, non va dimenticato che la Roberto Castagner Acquaviti è stata inserita dalla celebre rivista Forbes tra le “100 Eccellenze Italiane 2020”.

“In un anno come quello che stiamo affrontando, questi risultati sono un segnale oltremodo positivo – commenta il Mastro distillatore trevigiano – perché dimostra che noi non ci siamo fermati, anzi, ci siamo impegnati ancora di più nella ricerca della qualità. E solamente partendo dalla qualità e dall’eccellenza potremo sperare in una vera ripresa economica. Un tema su cui noi italiani non abbiamo rivali, grazie al nostro innato saper fare e alla nostra capacità di valorizzare la tradizione attraverso la ricerca e l’innovazione”.

Risultati che premiano, soprattutto, il grande impegno grazie al quale Roberto Castagner ha saputo far conoscere la grappa nel mondo, facendola diventare un prodotto d’élite del Made in Italy, un Italian spirit che oggi può competere con i migliori distillati internazionali.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram