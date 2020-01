MILANO – Il Regno Unito è il quarto Paese più importante per l’export italiano di cibo e bevande con un valore di 3,4 miliardi e una crescita del 2% lo scorso anno (+8% del solo settore lattiero-caseario): per questo la Confederazione Italia Agricoltori chiede che “l’Europa acceleri sull’accordo di libero scambio” con un “rapido e dettagliato negoziato”.

L’occasione per lanciare l’appello è stato il convegno ‘la Brexit e i nuovi scenari dell’export dei prodotti agroalimentari del Made in Italy’ organizzato insieme a KPMG, con cui Cia ha iniziato una collaborazione per assistere le aziende in vista dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

“Sappiamo bene che un anno non basterà, per questo – ha detto il presidente nazionale, Dino Scanavino – Cia sta lavorando comunque per fornire alle imprese gli strumenti utili a comprendere e gestire il cambiamento Ad ogni modo è fondamentale che l’Europa resti protagonista di un rapporto privilegiato con il Regno Unito, perché si raggiunga un accordo sui punti cardine a partire, come sostiene anche la Commissione europea, dal mantenimento degli standard di qualità sui prodotti, anche se l’obiettivo finale rimane un’intesa senza tariffe e quote”.

Il futuro delle relazioni bilaterali tra le due sponde della Manica ci “richiede, già nel medio termine, la massima attenzione – evidenzia la Cia – a sostegno delle imprese agroalimentari italiane che esportano nel Regno Unito. Fatturano 3,4 miliardi sui 24 totali, ovvero il 14% dell’export complessivo dall’Italia verso Londra. Si tratta, quindi, di un negoziato fondamentale per tutte le 40 mila aziende nazionali che vendono Oltremanica”.

Il Regno Unito, secondo i dati della Cia, è il quarto mercato di sbocco per l’export di cibo e bevande tricolore, in aumento del 2% nel solo 2019 (ultimi dati gennaio-ottobre), forte anche del primato delle Igp (30%). Il vino con oltre 830 milioni di euro, resta il prodotto più venduto, ma crescono anche il settore lattiero-caseario (+8%) e l’ortofrutta trasformata (+5%).

“Sappiamo bene che un anno non basterà, per questo Cia – agricoltori italiani sta lavorando comunque per fornire alle imprese gli strumenti utili a comprendere e gestire il cambiamento”. Così il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino, nel corso di un convegno a Milano con Kpmg sulla Brexit. “Ad ogni modo, è fondamentale – aggiunge – che l’Europa resti protagonista di un rapporto privilegiato con il Regno Unito, perché si raggiunga un accordo sui punti cardine a partire, come sostiene anche la Commissione europea, dal mantenimento degli standard di qualità sui prodotti, anche se l’obiettivo finale rimane un’intesa senza tariffe e quote”.

