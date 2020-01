Un piano interministeriale per contrastare il fenomeno del caporalato grazie a una piattaforma organizzata congiuntamente dai ministeri di Agricoltura, Interni e Lavoro: l’annuncio è in programma a gennaio, ha reso noto oggi la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova nel programma Green Zone di Rai radio 1.

Il piano, la cui presentazione è in programma entro gennaio, consiste in “una piattaforma dove l’imprenditore potrà andare e trovare le persone di cui ha bisogno, con le qualifiche necessarie, nel momento in cui ne ha bisogno”, ha detto Bellanova. “Dobbiamo sottrarre al caporale – ha aggiunto – lo strumento fondamentale che lo fa vivere come un fornitore di servizi indispensabili”. Il primo problema da risolvere, ha rilevato, è “l’incrocio tra domanda e offerta. Oggi il pubblico e il privato convenzionato non sono in grado di servire questo servizio. Il caporale è più efficiente”. Importante risolvere anche i problemi dei trasporti e degli alloggi.

