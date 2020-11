Rosanna Marziale: “Con il delivery è possibile portare nelle case degli italiani piatti gourmet da ultimare tra le 4 mura domestiche”

La chef stellata ha scelto Alfonsino come realtà di delivery, azienda attenta ad offrire un approccio “umano” e vicino alle esigenze delle comunità locale.

Essere un cuoco o un ristoratore per Rosanna Marziale non vuol dire soltanto realizzare un piatto con ingredienti di qualità, genuino, ma significa aprire le porte del

suo ristorante, accogliere i clienti in un mondo di profumi, sapori, attenzioni ed accortezze che diventano un’esperienza unica per i cinque sensi, che viene ricordata nel tempo. Perché sì, attraverso il delivery, sia con formule ready to eat sia con piatti da terminare in autonomia, è possibile portare nelle case degli italiani piatti stellati, da ultimare tra le quattro mura domestiche, e far loro assaporare le creazioni gourmet dei grandi chef della cucina italiana.La chef casertana ha deciso di portare alcune pietanze gourmet, tra cui la sua famosa “Palla di mozzarella” “in Tre versione realizzate appositamente per il Delivery” del ristorante “Le Colonne” su Alfonsino, il delivery sostenibile che porta le consegne a domicilio nelle piccole città di provincia.L’azienda nata a Caserta oggi copre 300 piccoli centri abitati in 7 regioni, 950 ristoranti affiliati e 250.000 clienti attivi assumerà 3.000 rider entro il 2022.“Ho scelto Alfonsino, perchè è una realtà casertana, del territorio attenta ad offrire un approccio più “umano” e più vicino alle esigenze delle comunità locale” – afferma Marziale “La soluzione è proporre piatti adatti ad essere trasportati, riscaldati e da ultimare in casa e consumati qualche ora dopo la loro preparazione”.Il menù di Le Colonne pensato per il delivery, propone infatti pietanze da gustare da soli o in compagnia come la Palla di Mozzarella, specialità firmata dalla chef casertana, oppure Fish and Chips in pastelle colorate e salsa agrodolce o il Maialino Cotto a bassa temperatura massaggiato alla confettura di mele annurche e erbe spontanee accompagnato con crema di patate e radicchio grigliato. Accanto ai piatti, sul menù è possibile trovare semplici istruzioni di preparazione, rigenerazione degli alimenti ed impiattamento per ricreare tra le mura domestiche un’esperienza speciale ed appagante, da ristorante, ma con tutto il comfort di casa.

“Non basta ordinare una pietanza gourmet, ma bisogna metterci un pochino del proprio a tavola – consiglia Rosanna Marziale – apparecchiare con cura e creatività, sistemare il piatto appena giunto dal ristorante come se fossimo a cena”. Suggerisce Rosanna, che ha voluto non solo far arrivare direttamente a casa dei propri clienti un kit per preparare nel migliori dei modi le sue pietanze, ma mettere a disposizione, tramite piattaforma di Alfonsino, anche una mini guida per apprezzare al meglio i piatti stellati consegnati a casa.

