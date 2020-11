Enogastronomia Cocktail Leni’s a base di Spremuta di mela Leni’s

Per chi vuole cimentarsi in casa in uno squisito aperitivo dai profumi agrumati a base di lime, timo e mela, Leni’s propone una ricetta con la Spremuta di Mela Leni’s: Gin Leni’s! Gin Leni’s Advertisements Occasione: tutto il giorno Occorrente: tumbler Metodo: shake & fine strain o build Guarnizione: fetta di mela e rametto di timo Ingredienti 5 cl Spremuta di mela Leni’s 5 cl gin 1 cl succo di lime fresco cubetti di ghiaccio qb ginger beer Advertisements

Metti tutti gli ingredienti tranne la ginger beer e i cubetti di ghiaccio in uno shaker e agita energicamente 10-15 volte. Metti i cubetti di ghiaccio nel bicchiere. Versa usando un colino da bar. Finisci il cocktail con la ginger beer. Puoi anche preparare tutto nel bicchiere senza scuotere, ma lo scuotimento rilascia meglio i sapori agrodolci e il cocktail risulterà più bilanciato. Guarnisci con timo fresco e una fettina di mela passata in acqua e limone per non farla ossidare.

