I dazi doganali sulle aragoste in arrivo in Ue dagli Usa rischiano di far ripartire le tensioni commerciali tra Unione europea e Stati Uniti. Lo mette in evidenza il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, dopo le minacce di Trump di imporre dazi aggiuntivi sulle importazioni di auto dalla Ue.

“Un contenzioso commerciale – commenta Giansanti – sarebbe un ostacolo in più per la ripresa economica dopo la pandemia e per il rilancio delle nostre esportazioni agroalimentari che quest’anno già faranno registrare una contrazione del 15%”. Inoltre, ricorda il presidente “ad agosto gli Stati Uniti potrebbero rivedere la lista dei prodotti importati dalla Ue sui quali, da ottobre 2019, si applicano dazi aggiuntivi, dove ci sono vini, olio d’oliva, pasta e molto altro”.

Da qui la richiesta di Confagri alla Commissione europea e al governo italiano “di rilanciare le iniziative per raggiungere un accordo con gli Usa su tutte le questioni aperte”, conclude Giansanti, nel ricordare che gli Usa sono il primo mercato di sbocco fuori dalle Ue per il “Made in Italy” agroalimentare con un export di circa 4,5 miliardi di euro l’anno.

