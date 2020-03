(ANSA) – MILANO – “L’agroalimentare non può fermarsi!”. Con questo slogan l’agenzia per il lavoro quotata in Borsa a Milano Openjobmetis ha avviato una campagna di reclutamento straordinaria in tutta Italia ricercando 1.000 persone per il settore.

I profili cercati, anche con esperienza minima, sono per addetti e addette alla raccolta di frutta e ortaggi e alla trasformazione e al confezionamento dei prodotti con un contratto in somministrazione che può coprire un periodo breve, come il mensile, o più lungo, fino a un rapporto lavorativo annuale a seconda delle “esigenze del territorio e dalla stagionalità dei prodotti”. In un momento in cui molte attività sono costrette a chiudere i battenti a causa dell’emergenza sanitaria, questa opportunità può anche essere una soluzione per ottenere un impiego temporaneo, con le disposizioni di sicurezza necessarie (mascherine, guanti, occhiali, tute protettive), spiega la società. I colloqui potranno avvenire telefonicamente, via Skype o videochiamata tramite WhatsApp.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram