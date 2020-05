(ANSA) – E’ pari al 17% il calo di produzione di Gorgonzola Dop ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Dall’inizio del 2020 a fine aprile si rileva che nel periodo dell’emergenza coronavirus la produzione è stata di 1.667.533 forme con una diminuzione rispetto all’anno precedente di 54.386 forme (-3,16%). “La diminuzione della produzione- spiega il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola Dop- è stata una presa di coscienza delle aziende che prudenzialmente e con grande senso di lungimiranza si sono auto limitate per far fronte purtroppo ad un crollo degli ordini e dei consumi del settore Ho.re.ca nazionale ed europeo, ma anche di Stati Uniti, Canada e Corea del Sud”. Si segnala inoltre che “nonostante questo terribile momento stia colpendo anche un settore in crescita da anni come quello del Gorgonzola Dop e nonostante le difficoltà richieste per tutelare la salute dei lavoratori e di tutto il comparto che ruota intorno alla produzione del famoso formaggio, i Caseifici hanno garantito il ritiro di tutto il quantitativo di latte concordato nei contratti con le proprie aziende agricole, con la conseguenza di dovere vendere il latte corrispondente al calo del 17% della produzione sul mercato spot con ingenti perdite che graveranno sui conti economici di tutte le aziende del comparto Gorgonzola Dop”(ANSA).

