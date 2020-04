(ANSA) – ROMA – Il blocco delle attività per evitare il propagarsi del contagio da Covid-19 “porterà nel 2020 ad un crollo del fatturato per le società del settore ristoranti e alberghi (72.748 che, nel 2019, hanno prodotto 37,8 miliardi di euro) di 16,7 miliardi, pari ad un calo, rispetto all’anno passato, del 44,1%”. E, in particolare, “il comparto della ricettività alberghiera è colpito da una perdita di 7,9 miliardi, pari a -53,8%, e la ristorazione da una contrazione di 8,8 miliardi, pari a -37,9%”, mentre a livello regionale la più funestata è la Lombardia con una discesa di 3,5 miliardi, seguita dal Lazio con -2,7 e dal Veneto con -1,6 miliardi. Lo rileva l’Osservatorio sui bilanci delle Srl pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, tenendo conto dell’altolà ai locali pubblici nei mesi di marzo e aprile, e della graduale ripresa dell’attività nei mesi successivi. (ANSA).

