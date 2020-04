– La Federazione dei costruttori di macchine agricole (FederUnacoma), insieme alle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copa Cogeca), chiede al Governo di modificare il decreto che blocca la produzione di trattori, aratri, mezzi per i trattamenti alle colture, per l’irrigazione e l’alimentazione zootecnica.

“Il comparto – spiega il presidente Alessandro Malavolti – deve essere urgentemente inserito come parte integrante della filiera agroalimentare, perché senza queste forniture si danneggia l’agricoltura e si mette a repentaglio la sicurezza alimentare: non è possibile effettuare le semine, proteggere le coltivazioni dalle malattie, dai parassiti e dalla siccità, allevare gli animali e produrre quindi gli alimenti che si trovano al supermercato. Analogamente, la componentistica deve fornire pezzi di ricambio per riparare i guasti meccanici e consentire alle imprese agricole di non fermare un’attività che è fondamentale per la sicurezza alimentare”. (ANSA).

