(ANSA) – ROMA – “Il nostro intervento oggi è di informare, informare, informare. Abbiamo inviato ai soci una comunicazione che dà istruzioni operative per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, intervento sulla distanza dei tavoli e servizio in sala, servizio al banco e linea di cortesia alla cassa per gestire le code”. Questa l’iniziativa della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) per far fronte all’emergenza del Coronavirus.

“Abbiamo inviato inoltre sia il cartello per avvisare la clientela sul rispetto della distanza e sia quello sulle misure sanitarie e dato ulteriori indicazioni sulla presenza di saponi specifici per il lavaggio delle mani e pulizia di piani di lavoro e consumo a base di cloro o alcool”.

