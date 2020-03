Coronavirus: fondazioni Carlsberg donano 13 milioni Otto milioni destinati a 3 progetti di ricerca – Le Fondazioni Carlsberg, New Carlsberg e Tuborg, in un momento in cui l’epidemia da COVID-19 chiama il mondo ad una sfida senza precedenti, hanno stanziato un finanziamento straordinario di 13 milioni di euro a sostegno della società e della ricerca. In particolare 8 milioni arrivano dalla Fondazione Carlberg per finanziare 3 progetti di ricerca sul Covid-19 da cui si prospettano risultati di rilevanza internazionale. (ANSA)

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram