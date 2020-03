(Anag) chiederà l’intervento del ministero per le Politiche agricole, agroalimentari e forestali per evitare il default dell’intero settore a seguito dell’emergenza Coronavirus e per lo stop alle manifestazioni sportive ed eventi deciso con il Dpcm del 9 marzo 2020 “Io Resto a Casa” del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli interventi che saranno sottoposti al ministero riguardano il recupero del calendario di corse e un aiuto economico immediato riservato a tutte le categorie di settore.

Intanto il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L’Abbate ha comunicato l’anticipo delle sovvenzioni alle Società di Corse. “Un anticipo fino al 40% è ciò- spiega una nota- che prevede il decreto del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che fissa i principi per la determinazione e l’erogazione di anticipazioni sulle sovvenzioni attribuite alle società di corse”. “Si tratta – viene sottolineato – di un provvedimento molto atteso dal comparto ippico che, a seguito dell’evolversi della specifica normativa, ha subito notevoli ritardi negli ultimi anni nell’erogazione delle risorse destinati a supportare l’attività di organizzazione delle corse. Fino ad oggi, infatti, la liquidazione delle spettanze avveniva a fine esercizio, causando difficoltà finanziarie, organizzative e gestionali”.(ANSA).

