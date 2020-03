ROMA Un #CaliceSolidale a favore della Protezione Civile e della Caritas italiana per l’emergenza Coronavirus frutto dell’intero ricavato delle vendite online del vino: è quanto prevede la campagna di solidarietà, lanciata sui social dall’azienda vitivinicola brindisina Tenute Rubino.

L’iniziativa #CaliceSolidale, finalizzata a far concorrere anche il mondo del vino allo slancio di solidarietà che attraversa il Paese, riguarderà da oggi fino al 12 aprile l’intera gamma dei vini prodotti da Tenute Rubino per gli acquisti effettuati sul sito e-commerce shop.vinotecanumeroprimo.it. “In queste settimane – affermano Romina e Luigi Rubino – assistiamo ad un’impennata delle vendite on-line dei prodotti dell’agroalimentare italiano, fenomeno che sta interessando anche la filiera del vino di qualità. Questa modalità è stata scelta da tanti per superare la difficoltà di reperimento dei prodotti sui canali tradizionali”. In una nota si spiega inoltre che “questa crescita delle vendite on-line è un’opportunità che la famiglia Rubino vuole mettere a disposizione della raccolta fondi, organizzando una propria campagna specifica”. “Con #CaliceSolidale Tenute Rubino- è aggiunto- intende affermare un sentimento che viene dal vissuto quotidiano di ciascuno nel condividere comportamenti di responsabilità e di vicinanza al Paese e alla comunità, in un momento così difficile, dal nord al sud, senza distinzione”(ANSA). Y39-GU/

