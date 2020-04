(ANSA) – TORINO, 18 APR – Una campagna nazionale di comunicazione, la prima nei suoi 54 anni di storia, per raccontare l’ultimo decennio, nel quale si è affermata la filiera corta e certificata creata dall’azienda. E’ l’iniziativa di Inalpi, azienda lattiero casearia di Moretta (Cuneo).

Un messaggio – Inalpi si racconta … all’Italia – sui canali Rai, Mediaset, Sky, La7 e Discovery, in onda dal 26 aprile al 16 maggio 2020, proprio a ridosso delle festività del 25 aprile e 1 maggio, date cariche di significato storico e sociale per il nostro Paese. “Una campagna media – spiega Inalpi – che vuole anche sottolineare un concetto fondamentale, in questo momento storico, riassumibile con l’hashtag #MangiaItaliano, già promosso e soggetto della campagna Coldiretti a sostegno del Made in Italy a tavola. Il momento, la scelta del messaggio e le immagini avranno un solo obiettivo, raccontare la fierezza di appartenere ad una terra libera, il nostro Piemonte, e l’orgoglio di essere parte attiva di un ingranaggio più grande e complesso, ma di grande valore, come la nostra Italia. Questo è il momento – aggiunge Inalpi . per raccontare e far conoscere storie di eccellenza e coraggio, perché è da qui che si può ripartire”. (ANSA).

