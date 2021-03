Roma, 12 marzo 2021 «Le enormi difficoltà che sta attraversando il comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca), dovute alla singolare decisione del precedente governo di chiudere i ristoranti la sera, in contrasto al parere del Cts, hanno favorito la penetrazione delle catene internazionali di Junk Food e la proliferazione delle dark kitchen. Ciò moltiplicherà i fallimenti dei piccoli imprenditori italiani, che generano il 30% del Pil, e l’assassinio della tradizione enogastronomica

del nostro Paese».

«I ristoratori, tutti in oggettive difficoltà, fra cui locali importanti con tradizioni secolari e citazioni sulle più autorevoli guide enogastronomiche, stanno ricevendo proposte da parte di grandi catene di delivery. Si tratta di utilizzare le loro cucine per riscaldare in franchising cibi precotti e surgelati da mettere nel contenitore e consegnare poi a domicilio», ha reso noto Paolo Bianchini.

«Questo sta succedendo e dilagando nel nostro Paese. Le grandi catene internazionali, che non pagano tasse in Italia, sono entrate a gamba tesa nel momento di maggiore difficoltà dei piccoli imprenditori dal dopoguerra a oggi. Lo ha ben documentato “Anni 20” ieri in prima serata su Rai 2. Ripeto: la politica dica chiaramente se vuole rendersi artefice del delitto del 30% del Pil», ha concluso Paolo Bianchini.

