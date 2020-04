– “Avevamo promesso collaborazione ma non obbedienza. Oggi alcuni emendamenti delle opposizioni sono stati ritenuti inammissibili. Orbene, fra questi, il governo ha ritenuto inammissibile la mia proposta di permettere a pensionati e studenti, compatibilmente con i loro impegni formativi, di svolgere prestazioni agricole di lavoro accessorio, così come la possibilità di reperire fra i percettori di reddito di cittadinanza la manodopera necessaria”. Così il senatore Francesco Battistoni responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia e commissario nelle MArche. “E ancora, come pensano di aiutare l’agricoltura se non è data a nessuno la possibilità di avvicinarsi ai campi? Le risorse alimentari rischiano di deperire sui campi se non agiamo subito, ma a quanto pare, è questo l’obiettivo del governo. Distruggere le risorse alimentari e far fallire le imprese. Mi auguro ci sia un celere ripensamento prima che la situazione degeneri in maniera irreversibile”.(ANSA)

