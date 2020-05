BOLOGNA – “Riapriremo quando ci sarà la sicurezza per riaprire, quando ci rendiamo contro che tutto è apposto. Prima di tutto voglio tutelare il mio team, la mia squadra è la mia famiglia e il mio futuro. Quando tutti saremo in sicurezza riapriremo e ricominceremo più forti di prima”. Lo ha detto Massimo Bottura, chef patron dell’Osteria Francescana di Modena, partecipando al convegno inaugurale, in diretta su YouTube, del Motor Valley Fest Digital. Salutato dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, Bottura, parlando dei riverberi dell’emergenza sanitaria, ha aggiunto: “Il settore dell’ospitalità è il settore che ha subito più di ogni altro. Noi lavoriamo molto con l’estero, per me sarà una sfida veramente grande, però continuiamo a ricevere premi: stanotte mi è arrivata la notizia da New York che ci hanno premiato come Casa Maria Luigia come migliore esperienza gastronomica nel mondo dell’anno scorso e quindi, continuiamo a investire e a credere nel nostro territorio”. Lo chef ha concluso parlando del l’ultimo progetto nel Modenese: “A porte chiuse, abbiamo continuato a lavorare per aprire il ristorante a Maranello: apriremo probabilmente tra febbraio e marzo, diventerà un posto meraviglioso”.

