(ANSA) – ROMA – Torte, lievitati e pasticcini potranno arrivare direttamente a casa della festeggiata nel giorno della festa della mamma. All’insegna dello slogan #lontanimavicini, Dolceitaliano.it, vetrina online di alta pasticceria Made in Italy, propone per il 10 maggio un servizio di consegna a domicilio, in Italia e nel mondo, per madri e figli che abitano lontani, in città o Paesi diversi e che devono rispettare il distanziamento sociale dovuto alle misure di contenimento per il Covid-19.

Tra le referenze disponibili, ad esempio, le coques “Ti voglio bene mamma” e la Sacher di Mauro Morandin con scritta “Mamma”, ma anche, per gli amanti del cioccolato, praline e tavolette in vari formati a tema come i cioccolatini di Dolcezza Firenze, le scorzette di Colle, i tartufi de La Perla di Torino, il maxi gianduiotto di Domori e i Cuori con dedica di Mauro Morandin, per citare alcune proposte. Non mancano infine i macarons, babà, confetture, creme, libri di cucina e gift card per oltre cento proposte ad hoc per la festa della mamma.

