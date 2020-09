Cremona, 16 settembre 2020 – La mostarda, grande classico della tradizione gastronomica lombarda, torna protagonista a Cremona in occasione del Festival della Mostarda 6.0, per più di un mese, in versione digitale, all’insegna di tante novità e iniziative collaterali.

Dopo il successo delle precedenti 5 edizioni, l’evento si trasforma grazie alle tecnologie digitali, mantenendo però al centro la valorizzazione di un prodotto antico della cucina lombarda, grazie a degustazioni, show cooking ed eventi culturali.

Il Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, sarà una manifestazione online con interviste, ricette e curiosità sulla Mostarda.Sarà possibile acquistare il prodotto sia nei canali tradizionali, presso i produttori e nei negozi, sia online, nei negozi virtuali dei produttori e nella vetrina aperta per l’occasione dalla piattaforma eBay.

Grazie alla tecnologia, il Festival 2020 si trasforma dunque in un evento diffuso in tutto il mondo mantenendo però la possibilità di degustare localmente il prodotto in raffinate ricette presso i ristoratori del territorio provinciale, mentre cocktail e singolari connubi gastronomici a base di mostarda saranno protagonisti nei locali del centro di Cremona. Saranno inoltre organizzate degustazioni a tema nelle enoteche.

Ricette, curiosità e aggiornamenti sul Festival della Mostarda verranno resi disponibili sul sito ufficiale dell’evento e sugli account social della manifestazione: Instagram e Facebook

