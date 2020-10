Enogastronomia Festival della Sostenibilità: le ricette vincitrici del Re Cook Show, per una cucina all’insegna del recupero e della sostenibilità

Si è concluso sabato mattina a Roma, presso lo spazio "Esposizioni", di cui è Chef Executive Alessandro Circiello, il Re Cook Show, uno degli eventi più attesi del festival Fai la differenza, c'è… il Festival della Sostenibilità Il progetto è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2020 – 2021 – 2022", fa parte di Romarama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Il Festival ha inoltre ricevuto un contributo della Regione Lazio.

Un appuntamento originale, all’insegna del recupero dei prodotti alimentari cosiddetti di scarto. Sono state presentate durante la mattinata, sotto lo sguardo benevolo della Direttrice

Anna Maria Palma

e dello chef

Alessio Guidi

della Scuola di Cucina

TuChef

, i piatti delle ricette finaliste che food blogger e appassionati di cucina hanno presentato durante il contest

“Fai la Differenza! Recupera e ricicla in cucina con le ricette di Pellegrino Artusi”

.

IL CONTEST – Ogni partecipante del contest, per aderirvi, ha scelto una ricetta di Pellegrino Artusi, l’ha interpretata con prodotti “bio e d’eccellenza” de Le Squisivoglie, evidenziando così la genuinità della ricetta, e l’ha ulteriormente rivisitata con ingredienti che sembrano di scarto ma che invece trasformano il tutto in una ricetta innovativa. Dimostrando così che la lotta allo spreco alimentare parte dalle piccole azioni quotidiane. Circa cento le ricette pervenute, trenta invece quelle che sono state prese in esame da due giurie: quella qualificata e quella social.

LE RICETTE VINCITRICI – Per la giuria qualificata, composta da dieci rappresentanti del mondo della gastronomia, dell’ecosostenibilità e del giornalismo, primo posto per Alessia Baisi, che ha realizzato le Crocchette di riso composte. A seguire Maria Rosaria De Luca, con il Risotto con le seppie e crema di bietole, e Cristina Benedetti, autrice delle Bracioline ripiene con carciofi.

A votare, come già preannunciato, è stato anche il popolo dei social: oltre 50mila le persone raggiunte in circa tre mesi, con 3mila condivisioni e 2mila like. I voti online hanno invece assegnato il primo posto a Elisa Graziani, con la sua Minestra di semolino composta. Il simbolico argento va invece a Cristina Verde, con il suo Risotto alle Telline. Terzo posto per Angela Bello e la sua Zuppa con le cipolle alla francese.

IL FESTIVAL – Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità è un ricchissimo contenitore di progetti ed eventi che si sono posti l’obiettivo di diffondere, in particolare tra i giovani, per mezzo di attività educational e green, attraverso il gioco, l’arte e la narrazione, i concetti di sviluppo sostenibile e di attenzione per l’ambiente. La kermesse green, che ha visto coinvolto per due settimane anche il centro commerciale Euroma2, si conclude giovedì 29 ottobre (ore 10:00-13:00) a Palazzo Brancaccio – Spazio Field con l’incontro/workshop Le Buone Re-Azioni e la consegna dei riconoscimenti del contest artistico ContestEco.

IL WORKSHOP “LE BUONE RE-AZIONI” – L’incontro/workshop Le Buone Re-Azioni è condotto da Mauro Spagnolo – consulente RAI e Direttore di Rinnovabili.it, partner dell’iniziativa – e coadiuvato da Stefano Bernardini – Presidente A.S.D. SUNRISE 1 e dal giornalista Gianluca Scarlata. L’appuntamento si propone di promuovere un cambiamento culturale nello stile di vita di tutti i giorni e di comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030. Si parlerà di futuro, di economia circolare e sviluppo sostenibile dopo l’esperienza del Coronavirus. Nel contesto del workshop Arctic Sail Expeditions – Italia presenterà un racconto/intervista dal titolo Le Imprese Artiche di Best Explorer. Questa narra l’esperienza di navigazione di Best Explorer e del suo equipaggio durante le Spedizioni tra i ghiacci delle regioni Artiche (Passaggio a Nord Ovest, Passaggio a Nord Est e Periplo dell’Oceano Artico e del Polo Nord), utilizzando quattro canali di comunicazione: video/foto, musica/immagini, lettura e intervista-racconto dei protagonisti.

CONTESTECO – Seguirà la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati di riciclo creativo che hanno partecipato a ContestEco, il concorso d’arte e design sostenibile più eco del web – oggi Award Metro News 2020. Due le giurie chiamate a decretare i vincitori di quest’anno: una social e una qualificata, quest’ultima presieduta da Valeria Arnaldi, giornalista di arte e cultura, scrittrice e curatrice di mostre. Infine la consegna dei riconoscimenti alla Start Up più creativa e innovativa che ha partecipato al Festival della Sostenibilità – oggi Rinnovabili.it 2020.

