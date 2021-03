Galup non è solo un marchio: è una storia.

L’offerta di Galup rimane fedele alla propria tradizione, il tempo non ha cambiato nulla. Per la produzione della Colomba si continuano ad utilizzare solo Nocciole Piemonte IGP, uova di galline allevate a terra, farina di grano selezionato, latte fresco italiano, burro e frutta candita. Il lievito madre è lo stesso dal 1922 che ogni giorno viene ravvivato con acqua e farina

perché conservi intatte le qualità organolettiche.

Per la Pasqua 2021, Galup propone la Colomba con ingredienti di Filiera Gran Galup, una referenza che si racconta a partire dal suo pack, appositamente realizzato per rivelare ingredienti tracciabili e di filiera certificata ISO 22005: latte e burro di filiera corta e certificata Inalpi, zucchero di Italia Zuccheri, uova e farina. Ma racconta anche l’italianità di questo prodotto, per la realizzazione del quale sono utilizzate ciliegie e arance candite di origine italiana che ne arricchiscono l’impasto, Nocciole Piemonte IGP che ne compongono la celebre e inconfondibile glassa, oltre a mandorle di Avola, zucchero a velo, amido e farina di riso, sale e olio essenziale tutti Made in Italy.

L’offerta di Galup, non si ferma però alle Colombe tradizionali. Azienda da sempre attenta ai cambiamenti del mercato e alle reali esigenze e richieste dei consumatori, offre la LINEA BENESSERE.

In questa Pasqua 2021 il packaging rivestirà, come sempre, un ruolo fondamentale. Per Galup è e resterà sempre un elemento importante e distintivo, non solo nella grafica ma anche nel supporto: la carta opaca spessa e porosa, lo spago grezzo tirato doppio con il nodo, i disegni esatti e puntuali da enciclopedia naturalistica, il corsivo dei testi, caratterizzano la Linea Benessere e, ogni dettaglio, contribuisce a comunicare l’unicità di un universo dolciario che si contraddistingue per i sapori autentici e antichi, che esaltano valore e integrità della materia prima.

LA COLOMBA GRAN GALUP INTEGRALE: una ricetta da scoprire, la cui originalità nasce dall’impiego nell’impasto anche di farina integrale. Ricca di fibra, conquisterà i salutisti, ma anche gli amanti del gusto e dei sapori inconsueti. Un’innovazione che non rinuncia e ben si abbina ai sapori della nostra tradizione, la Colomba Gran Galup Integrale è infatti ricoperta di glassa alla Nocciola Piemonte IGP, mandorle intere tostate e granella di zucchero.

LA COLOMBA GRAN GALUP INTEGRALE CON AMARENE: la consistenza della fibra e la dolcezza intrigante delle amarene candite per un’inconsueta ricetta con farina integrale nell’impasto.

Una nuova unione tra innovazione e tradizione, in cui la scelta dell’amarena, non copre ma esalta l’autenticità del sapore intenso e antico della farina non raffinata. In copertura: glassa alla Nocciola Piemonte IGP, mandorle intere tostate e granella di zucchero.

LA COLOMBA GRAN GALUP BIOLOGICA: latte, burro, uova, arancia, nocciole, zucchero. Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica garantita. È una colomba genuina, dedicata ai consumatori abituali di prodotti bio, ai curiosi, ma anche a chi cerca un dolce che esalti le qualità naturali delle materie prime. La Colomba Gran Galup Biologica è ricoperta di glassa alla Nocciola Piemonte IGP, mandorle intere tostate e granella di zucchero.

LA COLOMBA GRAN GALUP ALLA CURCUMA: un’innovativa e particolare ricetta con l’aggiunta di curcuma nell’impasto. Un sapore da scoprire. La curcuma, apprezzata da sempre in oriente per le sue qualità, rende la Colomba Galup unica e conquisterà gli amanti dei sapori intensi e inconsueti. La Colomba Gran Galup alla Curcuma è ricoperta di glassa alla Nocciola Piemonte IGP, mandorle intere tostate e granella di zucchero.

LA COLOMBA GRAN GALUP CON FARINA KHORASAN E CRANBERRIES: la farina di Khorasan, ricca di proteine, zinco, magnesio e vitamina E, regala una Colomba speciale dal gusto sorprendente e memorabile. Farina di gran duro, che una volta macinata risulta morbida e tenera, produce un impasto consistente ma soffice, che esalta il sapore agro dolce dei Cranberries, i “mirtilli rossi americani”, dalle note proprietà antiossidanti. Una nuova e sorprendente ricetta che non perde il gusto della tradizione grazie alla copertura di glassa alla Nocciola Piemonte IGP, arricchita con granella di zucchero e mandorle intere tostate.

LA COLOMBA GRAN GALUP TRADIZIONALE SENZA GLUTINE: è quella che regala maggiori possibilità di condivisione, perché può essere consumata da tutti e in tutte le famiglie. Senza glutine, infatti, non vuol dire senza sapore. La Colomba Gran Galup Senza Glutine conserva le migliori qualità e gli aromi della ricetta tradizionale senza compromessi: al soffice e saporito impasto sono aggiunti canditi freschi e uvetta di primissima scelta. La colomba è infine guarnita con glassa alla Nocciola Piemonte IGP, arricchita da mandorle intere tostate e granella di zucchero. Una produzione dedicata a chi ha necessità di escludere il glutine dalla propria dieta, ma non vuole rinunciare ai sapori e alla gioia della tradizionale colomba.

LA COLOMBA GRAN GALUP CON GOCCE DI CIOCCOLATO SENZA GLUTINE: l’aggiunta di gocce di cioccolato extra fondente al soffice impasto, offre un indimenticabile tocco goloso e sentori inconfondibili. Senza uvetta e canditi e ricoperta di glassa alla Nocciola Piemonte IGP, arricchita di granella di zucchero e mandorle intere tostate, sarà apprezzata da adulti e bambini. Per una Pasqua davvero festosa e condivisa.

Tutte le Colombe Galup sono disponibili nei negozi Galup e nell’e-commerce del sito www.galup.it, oltre che nei supermercati, nelle migliori pasticcerie,

