Il #gorgonzolatour è un’iniziativa online gratuita del Consorzio per la tutela del

formaggio Gorgonzola per sottolineare il legame indissolubile che lega il

Gorgonzola DOP al suo territorio d’origine, a cavallo tra Piemonte e Lombardia.

Produzione e trasformazione delle materie prime devono avvenire, infatti,

all’interno della zona consortile racchiusa in confini simbolici, ma precisi.

All’interno del sito ufficiale Gorgonzola.com, sono disponibili gratuitamente i

consigli del Consorzio Gorgonzola per scoprire le bellezze paesaggistiche,

artistiche ed enogastronomiche delle quindici province, più il territorio di Casale Monferrato, in cui si produce l’erborinato più famoso del mondo.

Il tour, tradotto in 11 lingue, è diviso in 5 tappe.

Ogni tappa racconta tre province attraverso percorsi da fare, a piedi o in bicicletta,

in linea con lo spirito del “turismo lento” in forte sviluppo negli ultimi anni. Un

modo rilassante ed ecologico, esatto opposto del turismo mordi e fuggi, che

consente di scoprire meglio e più da vicino le bellezze del territorio in cui nasce

un’eccellenza amata e conosciuta in tutto il mondo come il Gorgonzola DOP.

#gorgonzolatour

1° tappa: Novara, Pavia, Bergamo

2° tappa: Cremona, Brescia, Lodi

3° tappa: Monza, Lecco, Como

4° tappa: Milano, Varese, Verbano-Cusio-Ossola

5° tappa: Biella, Cuneo, Vercelli, Casale Monferrato

A chiudere ogni tappa una ricetta in cui il Gorgonzola è abbinato ad alcuni prodotti

tipici del luogo.

Infine sull’account Instagram del Consorzio (@gorgonzoladop) ci si può mettere

alla prova con un quiz relativo ad ogni città del territorio consortile.

L’iniziativa coincide con i 25 anni dall’inserimento del Gorgonzola nella lista dei

prodotti a Denominazione di Origine Protetta dell’Unione Europea, avvenuta

nel 1996 (la denominazione di origine “Gorgonzola” viene invece ufficialmente riconosciuta in

Italia con D.P.R. 1269 nell’ottobre 1955).