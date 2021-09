E’ partito alla grande Vinòforum 2021, giunto alla sua diciottesima edizione, con numeri e attenzione che confermano il successo di una delle più importanti manifestazioni italiane dedicate all’enogastronomia. Ottima l’affluenza degli appassionati che hanno riempito i 12.000 mq del bellissimo Parco di Tor di Quinto nel weekend di apertura, degustando le oltre 2500 etichette presenti all’iniziativa, riempiendo tutti gli appuntamenti, assaggiando i piatti della prima pattuglia di chef dei Temporary Restaurant. Ma anche decretando il successo delle novità del format, come il “Roma Caffè Festival”, che si è rilevato un vero e proprio palcoscenico per una delle bevande più amate al mondo, e la “Mix&Spirits Hospitality”, spazio con accesso limitato dedicata all’universo della miscelazione e degli spirits con in prima linea il maestro Massimo D’Addezio che si avvale del prezioso supporto dell’A.I.B.E.S.. Senza dimenticare il gradimento ottenuto da quelli che sono ormai dei capisaldi della manifestazione come il Bar à Champagne, in cui poter degustare gli Champagne delle Maison Krug, Dom Pérignon, Veuve Cliquot, Moët & Chandon e Ruinart. Sempre sold out gli appuntamenti con l’Olio Extravergine di Oliva a cura di Unaprol e della Fondazione Evoo School Italia, e quelli, richiestissimi, con gli Amici del Toscano. “Veramente una partenza in grande stile – conferma Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum – che conferma la bontà del lavoro svolto e lo standing della nostra manifestazione che per dieci giorni fa di Roma la Capitale indiscussa dell’enogastronomia. Il pubblico premia la validità della nostra proposta che riesce a intercettare i gusti di un’ampia fetta di operatori e appassionati”. E la formula Vinòforum nel corso degli anni ha convinto anche i grandi player del vino. Ne sono conferma i nomi che impreziosiscono le Top Tasting e le diverse Lounge dedicate alle degustazioni, ma anche la presenza di Consorzi come Roma Doc, Friuli Doc, Prosecco Doc, Consorzio di Tutela del Cesanese, Le Donne del Vino, che saranno al centro di diversi appuntamenti in questa seconda fase della manifestazione. E a proposito di appuntamenti vale certamente la pena ricordare quelli che vedranno protagonista l’alta ristorazione, universo nei confronti del quale Vinòforum ha una sensibilità particolare. Per i Temporary di martedì 14 e mercoledì 15 sono ai fornelli Federico Delmonte – Acciuga (Roma), David D’Angeli – Fratelli Mori (Roma), Daniele Roppo – Il Marchese (Roma), Dino De Bellis – Villa Paganini (Roma), Maria Luisa Zaia – L’Oste della Bon’Ora (Grottaferrata), Federico Iavicoli e Daniela Miralda – Fuorinorma (Roma). Giovedì 16 e Venerdì 17 è la volta di Villarico Nesencio Jun – Romeow Cat Bistrot (Roma), Edoardo Fraioli – Maritozzo Rosso (Roma), Fry Hard (Roma), Mario Boni – Da Francesco (Roma), Ciro Scamardella – Pipero (Roma) e Marco Martini – Marco Martini Restaurant (Roma). The Night Dinner continua a splendere, con chef d’eccezione abbinati a grandi cantine. Martedì 14 riflettori su Emanuele Scarello, chef de Agli Amici dal 1887 di Udine. Sara Scarsella e Matteo Compagnucci (Sintesi di Ariccia) saranno i protagonisti mercoledì 15, mentre Francesco Apreda (Idylio – Roma) ci accompagnerà giovedì 16. Venerdì 17 spazio a Pierluigi Gallo di Achilli al Parlamento (Roma). Sabato 18 ai fornelli Stefano Marzetti del Mirabelle di Roma. Chiusura in grande stile domenica 19 con Franco Franciosi e Francesco D’Alessandro del Mammarossa di Avezzano.