“Le qualità nutrizionali, gli aspetti salutistici e la storia in cucina di questo importante frutto di stagione saranno i temi trattati dai relatori della conferenza organizzata da Accademia Nazionale di Agricoltura, Delegazioni bolognesi dell’Accademia Italiana della Cucina e Società Medica Chirurgica di Bologna”.

Un ciclo d’incontri dedicati al mondo del food e delle eccellenze agroalimentari italiane organizzate in collaborazione, per il terzo anno consecutivo, da Accademia Nazionale di Agricoltura, Delegazioni bolognesi dell’Accademia Italiana della Cucina e Società Medica Chirurgica di Bologna. Il quarto incontro dedicato alla “Pesca” si terrà in modalità online mercoledì 15 settembre, a partire dalle ore 16.30, al link https://meet.jit.si/MERCOLEDIARCHIGINNASIO (consigliato l’utilizzo di Google Chrome per una migliore visualizzazione).

I relatori dell’incontro saranno il Prof. Daniele Bassi, Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali Università di Bologna, la Dott.ssa Luciana Prete, Direttore UOC Igiene Alimenti e USL Bologna Nutrizione Azienda, il Dott. Giorgio Palmeri, Delegato Bologna dei Bentivoglio A.I.C.

L’incontro tratterà il valore del prodotto in termini economici, di elaborazione della materia prima e i benefici per la salute e il valore nutraceutico della pesca. Gli incontri “I Mercoledì dell’Archiginnasio. L’Odissea del cibo dal campo alla tavola” sono conferenze dedicate alla conoscenza delle eccellenze agroalimentari italiane e una volta al mese, da aprile a novembre, i prodotti trattati saranno Crostacei e molluschi, Latte latticini e formaggi, Pomodoro, Pesca, Mela, Legumi e Castagna arricchiti anche da curiose “case history” dedicate alla valorizzazione della Mela Rosa Romana dell’Appennino, la cosmesi con latte d’asina, il controllo satellitare sulla produzione di pomodori e le attività del Castagneto Sperimentale Didattico di Granaglione sull’Appennino bolognese. Gli incontri seguiranno l’ormai abituale formula divisa in tre relazioni: una relativa al “prodotto agricolo”, una seconda incentrata sul suo “valore nutrizionale” e una conclusiva dedicata agli “aspetti storico-culturali in cucina e in tavola”, trasmettendo la consapevolezza che il valore del nostro settore agroalimentare si fonda su un percorso che parte dai processi produttivi e passa attraverso le caratteristiche qualitative arrivando fino alle potenzialità gastronomiche.