Culurgiones, casadinas salate, dolci sardi, formaggi, panadas, liquori, distillati,

vino, birra, pane fresco e spianate, farine, pasta, salumi, sale e spezie, sottoli e

marmellate, cioccolati ma anche ceramiche, sughero, tessuti, legno, vetro lavorato e

complementi d’arredo.

Sono questi i prodotti dell’enogastronomia regionale che sono stati protagonisti de

“L’Artigianato è in tavola”, contest fotografico-gastronomico, patrocinato dalla

Camera di Commercio di Sassari, organizzato da Confartigianato Imprese Sardegna

in collaborazione con l’AIFB, Associazione Italiana Food Blogger, realizzato per

innovare la comunicazione dell’eccellenza agroalimentare attraverso le piattaforme

digitali e conquistare nuovi consumatori grazie al web.

Le produzioni, messe a disposizione da 29 imprese artigiane del nord Sardegna

(Alghero, Ozieri, Bono, Tula, Sassari, Oschiri, Sennori, Uri, Bottidda, Sorso,

Pattada, Nule e Olbia) ad alcune food blogger, nei mesi passati sono state fotografate,

fatte conoscere e “rese invitanti”, valorizzandone le caratteristiche, pubblicando

fotografie e video ed elaborando ricette.

Nei giorni scorsi, gli specialisti della comunicazione fotografica sui social, sono

sbarcati in Sardegna per conoscere direttamente le imprese e le produzioni, e raccontarne

le caratteristiche peculiari e le originalità.

Il tour è partito da Olbia, con visita all’azienda di produzione della ceramica

“Varalto” e la partecipazione a “Benvenuto Vermentino”, all’interno della cui

manifestazione è stato allestito uno stand di Confartigianato Gallura dove le aziende

dell’artistico e del design hanno potuto esporre i loro prodotti. Successivamente il

gruppo si è traferito prima a Ozieri, per ammirare le produzioni dell’artigianato locale

esposte presso il “Museo Mulino Galleu”, poi a Pattada, per conoscere meglio l’azienda

artigiana della coltelleria “Giampiero Pizzadilli”. Il minitour si è concluso con la visita di

alcuni nuraghi del territorio gallurese e a diverse imprese artigiane, tra cui le produzioni

di vini e liquori “Rau”, e dei dolci “Giglio di Sardegna”.

Queste le imprese che hanno partecipato all’iniziativa: Cabigliera e Zidda di

Ozieri, Rau di Sassari, Sa Panada di Oschiri, Il Giglio di Sardegna Pasticceria Zene

di Sennori, Nuraghe Crabioni di Sorso, Birrificio Dolmen di Uri, Caseificio Fratelli

Lombardo di Ozieri, Molino Galleu (Sonia Galleu) di Ozieri, Sa Domo de Sos

Culurgiones di Uda Angela di Sassari, Salumificio Artigianale Pilu di Bottidda,

Decolab di Marco Frassetto di Sorso, Pastificio Farina e Fogarizzu di Pattada,

Pastificio Trigale di Sorso, Sale Iodato di Maria Franca Piras di Sassari, Pastificio

Su Remediu di Marina Coloru di Nule, Sandalia Agroalimentare srl (Rizzu Gavino –

Cicalò Michelangela) di Alghero, Tessilbono di Moro Maria Lina di Bono, Sarda

Tessitura di Olbia, Nettare di Sardegna di Olbia, Mema Ceramicart di Olbia,

Ceramiche Varalto di Olbia, Panificio Becciu di Ozieri, Laboratorio Pintadu di

Pintadu Maria Caterina di Tula, Pasticceria Vanali di Sassari, Panificio Briciole di

Olbia, Pastificio Logudoro di Uri, Sugherificio Peppino Puliga di Olbia, Pasticceria

tradizionale sarda di Lina Loi e Azienda agricola Caresi di Pietro Ragaglia.

“Il progetto è nato dalla necessità di trovare nuove strategie per far conoscere le

eccellenze dell’artigianato agroalimentare e tipico e tradizionale anche fuori dai canali

tradizionali – commenta Maria Amelia Lai, Presidente Regionale di Confartigianato

Sardegna – la viralità dei social è un’opportunità straordinaria per raggiungere nuovi

consumatori, a cominciare dai più giovani, in Italia e in tutto il mondo. Le nostre aziende

ci credono, per ampliare gli orizzonti di mercato dell’intera filiera agroalimentare e

costruire una proposta innovativa di marketing territoriale”. “L’agroalimentare è un

settore strategico e da valorizzare ulteriormente – sottolinea Giacomo Meloni,

Presidente Provinciale di Confartigianato Gallura – in cui sono presenti moltissime

aziende con una produzione di tipo artigianale che, grazie all’alta qualità dei propri

prodotti, stanno già conquistando i mercati esteri”. “Per gli imprenditori – continua la

Presidente Lai – è fondamentale sfruttare queste occasioni come quella offerta dalla

Camera di Commercio che possono garantire nuove e proficue opportunità di espansione

in altri mercati”.

“Il contest ha voluto abbinare il buon mangiare, il buon bere con l’eccellenza

dell’artigianato artistico tipico e tradizionale sardo, valorizzando i prodotti distintivi

delle nostre imprese e del nostro territorio – ha concluso Daniele Serra, Segretario

regionale di Confartigianato Sardegna e coordinatore generale del progetto – il

mondo dei social è una frontiera importane da esplorare per tutto l’artigianato e noi

vogliamo condurre le imprese medie e piccole ad interagire con i professionisti delle

nuove piattaforme web e innovare il modo di promuovere i prodotti, privilegiando

emozioni e immediatezza”.